В Государственной филармонии Кузбасса выступил военный оркестр Сибирского округа Росгвардии

В рамках двухдневного гастрольного тура военный оркестр штаба Сибирского округа Росгвардии дал заключительный концерт для жителей областной столицы в Государственной филармонии Кузбасса. Мероприятие было приурочено к всероссийской акции «С чего начинается Родина».

Перед началом концерта была организована тематическая выставка, в ходе которой гости могли познакомиться со спецификой службы в войсках правопорядка, узнать о государственных услугах, предоставляемых подразделениями лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны. Отдельная экспозиция была посвящена макетам бронетехники времен Великой Отечественной войны. Выставку танков представил сотрудник Кемеровского филиала вневедомственной охраны старший прапорщик Алексей Стафеев, который в свободное от службы время увлекается масштабным моделированием.

Главной темой концертного вечера было 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Оркестр Росгвардии под руководством заслуженного артиста России подполковника Николая Миткевича и майора Артура Гарифулина сыграл знаменитые композиции военных лет, а также классическую и народную музыку. Военных музыкантов сопровождали солисты Сергей Шабаев, Анна Игнатенко, Александр Бессонов, Александр Калачев. Они исполнили всеми любимые песни из художественных фильмов «Баллада о солдате», «В бой идут одни старики», «Девчата» и многие другие. Зрительский зал пел вместе с артистами.

В завершении вечера слова благодарности музыкантам и солистам выразил начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель. От имени войск правопорядка региона он вручил руководителю оркестра Сибирского округа Росгвардии памятный адрес. Кроме этого, в своем выступлении генерал-майор Юрий Кель поздравил прекрасную половину человечества с наступающим Международным женским днем.

По традиции военный оркестр завершил концерт исполнением легендарного марша «Прощание славянки».