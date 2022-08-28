29 августа в 18.30 ч. в литературном кафе Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д.Федорова состоится поэтический вечер Иды. Будет представлена программа «Хватит мне подливать вина».

Ида – творческий псевдоним, под которым выступает кемеровчанка Тамара Данилова. Тамара – талантливая выпускница Кемеровского государственного института культуры, профессиональная актриса - является сотрудником Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д.Федорова, в том числе в настоящее время именно она руководит библиотечным литературным клубом "Блокнот", помогая кемеровчанам, пишущим стихи и прозу, раскрывать свой творческий потенциал. 2022 год стал особо успешным в творчестве Тамары: совсем недавно она возвратилась из Екатеринбурга, где участвовала в международном театральном фестивале современной драматургии "Коляда-Plays" и межрегиональной творческой мастерской Ассоциации союзов писателей и издателей "Мастерские - молодым писателям" в качестве призера международного конкурса драматургов "Евразия".

Тамара пишет стихи с раннего возраста: сначала исписанные листки отдавала маме, потом – учителю по литературе и русскому языку. После школы взяла всё в свои руки, выпустив в 2020 году свой первый поэтический сборник «Бесконечность», а в 2021 году – второй - «Тишина между нами года».

Уже не первый год Тамара выступает с большой сольной поэтической программой в разных местах города Кемерово, на этот раз – в литературном кафе библиотеки.

Её стараниями библиотека для многих и многих уже стала комфортным "третьим местом" в жизни (после дома, работы или учебы), местом, где можно встретить единомышленников и новых друзей. Что может быть лучше, чем провести вечер на культурном мероприятии в компании с поэзией и неоклассической музыкой? Правильно – прийти вместе с другом!

Вход на поэтический вечер Иды для посетителей библиотеки – 150 рублей, для читателей – 100 рублей. В литературном кафе всего 25 мест. Их лучше бронировать заранее по телефону центра креативных пространств библиотеки: 44-18-80 (добавочный номер - 248).