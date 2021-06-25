В Государственной научной библиотеке пройдет встреча с писателем Денисом Драгунским

27 июня в 15.00 ч. в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова состоится творческая встреча с Денисом Драгунским, российским писателем, прототипом известных «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского.

Денис Драгунский – журналист, известный блогер, авторпопулярных книг «Нет такого слова», «Плохой мальчик», «Третий роман писателяАбрикосова», «Ночник». Его фирменный стиль - это умение несколькими штрихами нарисовать характеры и судьбы, на двух страницах выстроить головокружительную фабулу и огорошить читателя неожиданной развязкой.

Встреча с Денисом Драгунским стала возможна благодаря масштабному фестивалю «Книжная площадь», организованному министерством культуры и национальной политики Кузбасса при поддержке Губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева и министерства культуры России.

Послушать Дениса Драгунского, задать ему вопросы и просто поговорить о жизни и литературе смогут все желающие. Встреча пройдет по адресу:

г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 19. В связи с ограничениями, связанными с короновирусной инфекцией, количество участников мероприятия в стенах библиотеки ограничено, но запланирована онлайн-трансляция в социальной сети библиотеки «ВКонтакте» с 15.00 до 16.00 ч.