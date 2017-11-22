В Губернском центре горных лыж и сноуборда стартовал зимний сезон проекта «Лыжи мечты»

Проект «Лыжи мечты», направленный на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в Кузбассе с 2015 года.

За это время участниками реабилитационных занятий с помощью горнолыжной подготовки стали более 200 кузбасских детей с различными заболеваниями опорно-двигательной системы, ДЦП, аутизмом, задержкой психического развития, заболеваниями органа слуха. У всех зафиксированы значительные улучшения, быстрое укрепление мышечного корсета, повышение иммунитета к простудным заболеваниям.

Программа действует при поддержке АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья», администрации Кемеровской области и Сибирской угольной энергетической компании. Занятия, проживание и питание бесплатны. Все расходы СУЭК взяла на себя.

Этой зимой первыми к занятиям на склонах горы Туманная Таштагольского района под руководством опытных тренеров-инструкторов приступили шесть юных полысаевцев в возрасте от 9 до 13 лет. С детьми будет проведено 10 тренировочных занятий.

Планируется, что в течение этой зимы еще 50 кузбасских детей смогут стать участниками программы «Лыжи мечты».