В Гурьевске благоустроены 16 дворов и два общественных пространства

С начала года в муниципалитете приведены в порядок 16 дворовых территорий и центральная аллея в сквере Гурьевска, а в Салаире появилась новая спортивно-игровая площадка. Изменения стали возможны благодаря федеральному проекту «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Совокупная стоимость проектов составила 25 млн рублей. Более 90% финансирования обеспечил федеральный бюджет, остальное — бюджеты разных уровней и спонсорские средства.
В 16 дворах были заасфальтированы придомовые территории и отмостки, оборудованы парковочные зоны, уложены бордюры. У каждого подъезда установлены лавки и урны, посеян газон. Также в муниципалитете благоустроены два общественных пространства. В сквере «Юность» в Гурьевске приведена в порядок центральная аллея, выполненная в виде кинопленки. В Салаире установлен комплекс для подвижных игр: уличные мини-тренажеры и детский городок.
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