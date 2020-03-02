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В Гурьевске инспекторы Росгвардии выразили благодарность жителю Салаира, который выдал незаконное оружие

    В Гурьевске к инспекторам лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии обратился 55-летний житель Салаира. Он рассказал, что, выкидывая мусор, заметил сверток, в котором находился неизвестный пистолет, снаряженный 5 патронами. Зная из СМИ о проводимой в области профилактической операции, он решил выдать находку стражам правопорядка.

    Росгвардейцы поблагодарили горожанина за гражданский поступок. Предварительно установлено, что выданным оружием является незарегистрированный газовый пистолет немецкого производства и 5 боеприпасов к нему. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончании которой может быть принято решение о выплате  мужчине денежного вознаграждения в размере 2 025 рублей.

    Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Гурьевск
kuzbassnews.ru
02/03/2020
Общество
Гурьевск
Новости Кузбасса

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