В Гурьевске открылась шестая модельная библиотека с зоной для неформального общения молодежи

Районная центральная библиотека имени М.А. Небогатова в Гурьевске стала победителем конкурса «Библиотеки нового поколения» национального проекта «Культура». Благодаря успешному участию в конкурсном отборе Минкультуры РФ учреждение получило финансовую поддержку. На создание библиотеки нового поколения по модельному стандарту из федерального бюджета выделено 10 млн рублей, в том числе 5 млн рублей на приобретение книг.

Как рассказали в администрации Гурьевского района, в Гурьевске проживает около 23 тыс. человек, из них 4 тыс. – жители от 18 до 35 лет. При этом в городе не хватает мест для досуга молодежи. Одно из преимуществ новой модельной библиотеки – создание функционального пространства для неформального общения молодых людей. В частности, появилась зона wi-fi, вместо обычных стульев расставлены кресла-мешки и модульная мебель. Здесь же расположены маркерная доска, игровая приставка, настольные игры «Монополия» и «Джанга» (игра деревянными брусочками на ловкость рук), популярные журналы.

В библиотеке обустроена интерактивная зона для проведения конференций и публичных мероприятий, оборудованная компьютерами, оргтехникой, проектором с экраном. Также закуплены телевизор, фотоаппараты, брошюровщики и ламинатор. Кроме того, открылся компьютерный класс, обустроены справочно-библиографический и краеведческий отделы.

Особое внимание при создании модельной библиотеки было уделено обновлению книжного фонда. Приобретено более 14 тыс. экземпляров художественной, справочной, краеведческой и отраслевой литературы.

Фото: пресс-служба АКО