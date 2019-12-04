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В Гурьевске открылась шестая модельная библиотека с зоной для неформального общения молодежи

Районная центральная библиотека имени М.А. Небогатова в Гурьевске стала победителем конкурса «Библиотеки нового поколения» национального проекта «Культура». Благодаря успешному участию в конкурсном отборе Минкультуры РФ учреждение получило финансовую поддержку.  На создание библиотеки нового поколения по модельному стандарту из федерального бюджета выделено 10 млн рублей, в том числе 5 млн рублей на приобретение книг.

Как рассказали в администрации Гурьевского района, в Гурьевске проживает около 23 тыс. человек, из них 4 тыс. – жители от 18 до 35 лет. При этом в городе не хватает мест для досуга молодежи. Одно из преимуществ новой модельной библиотеки – создание функционального пространства для неформального общения молодых людей. В частности, появилась зона wi-fi, вместо обычных стульев расставлены кресла-мешки и модульная мебель. Здесь же расположены маркерная доска, игровая приставка, настольные игры «Монополия» и «Джанга» (игра деревянными брусочками на ловкость рук), популярные журналы. 

В библиотеке обустроена интерактивная зона для проведения конференций и публичных мероприятий, оборудованная компьютерами, оргтехникой, проектором с экраном. Также закуплены телевизор, фотоаппараты, брошюровщики и ламинатор. Кроме того, открылся компьютерный класс, обустроены справочно-библиографический и краеведческий отделы.

Особое внимание при создании модельной библиотеки было уделено обновлению книжного фонда. Приобретено более 14 тыс. экземпляров художественной, справочной, краеведческой и отраслевой литературы.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
04/12/2019
Культура
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