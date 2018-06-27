В Гурьевске прошли соревнования по мотоспорту

В Гурьевске прошел открытый чемпионат Кемеровской области по мотоциклетному спорту.

В состязаниях приняли участие команды из Кемеровской, Омской и Новосибирской областей, Красноярского края, Республики Хакасия, а также гости из Казахстана.

Соревнования проходили в 11-ти классах: 50, 65, 85, 125, 250, 750, 500 см куб. (объем двигателя) , «Ветераны 1 группа», «Ветераны 2 группа», «Любители А», «Любители Б».

В итоге наибольшее количество призовых мест заняли спортсмены из Кузбасса. В число лидеров вошли и гурьевские мотогонщики — Олег Хмуров занял второе место в классе 125 см куб., третье место в классе 750 см куб. заняли Николай Черданцев и Андрей Рочев. Самым юным участником мотокросса стал шестилетний спортсмен из Гурьевска Виктор Мякишев.