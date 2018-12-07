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В Гурьевске пройдет фестиваль "Музыкальный Олимп"

Фестиваль «Музыкальный Олимп» с участием пианиста Константина Шамрая пройдет в Гурьевске в детской школе искусств 10 декабря.

Главная идея «Музыкального Олимпа» — творческая реализация талантливых исполнителей, стипендиатов Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» разных лет, которые  на сегодняшний день являются востребованными музыкантами международного уровня.

Константин Шамрай —  один из первых стипендиатов губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса». Сегодня Константин Шамрай является одним из самых знаменитых молодых пианистов мирового уровня, выдающийся пианист, удостоенный различных стипендий и победитель нескольких международных конкурсов.

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kuzbassnews.ru
07/12/2018
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