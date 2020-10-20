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В Гурьевске росгвардейцы с поличным задержали злоумышленника, который проник на территорию частного дома

 Гурьевский экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по сигналу местной жительницы задержал рецидивиста, который через окно пробрался к ней на веранду частного дома.

 По предварительной информации, в утреннее время 30-летняя хозяйка жилища проснулась от шума разбитого стекла. За дверью, ведущей на веранду, женщина услышала звуки шагов. Испуганная горожанка по телефону вызвала стражей правопорядка. Спустя несколько минут на место происшествия прибыл ближайший экипаж Росгвардии, который задержал на веранде молодого человека с признаками алкогольного опьянения. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 19‑летний местный житель. По словам задержанного, он проник на территорию частного дома, разбив окно, якобы с целью знакомства с соседями. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали незваного гостя правоохранителям.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Происшествия
Гурьевск
kuzbassnews.ru
20/10/2020
Происшествия
Гурьевск
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Новости Кузбасса

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