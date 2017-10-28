В Гурьевске руководитель и главный бухгалтер предприятия присвоили по миллиону рублей

В Гурьевске суд вынес приговор бывшим руководителю и главному бухгалтеру предприятия, которые присвоили по миллиону рублей каждый.

В декабре 2012 года в Гурьевске 60-летняя главный бухгалтер предприятия незаконно составила платежное поручение о перечислении 1 миллиона рублей якобы по договору займа на свой расчетный счет. Как она рассказала впоследствии, она посчитала, что за отработанный год ей полагается премия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Без согласования выплаты с руководителем предприятия она воспользовалась доступом к вверенным ей деньгам и присвоила их.

В ходе следствия прокурор заключил с обвиняемой досудебное соглашение, в ходе которого она сообщила об ином преступлении, а именно о хищении денежных средств руководителем предприятия. Он аналогичным образом похитил 1 миллион рублей.

До вынесения приговоров бывшие руководитель и главный бухгалтер полностью возместили предприятию причиненный вред, полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

Гурьевский городской суд в октябре признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения).

Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, мужчине – 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.