Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Гурьевске руководитель и главный бухгалтер предприятия присвоили по миллиону рублей

В Гурьевске суд вынес приговор бывшим руководителю и главному бухгалтеру предприятия, которые присвоили по миллиону рублей каждый.

В декабре 2012 года в Гурьевске 60-летняя главный бухгалтер предприятия незаконно составила платежное поручение о перечислении 1 миллиона рублей якобы по договору займа на свой расчетный счет. Как она рассказала впоследствии, она посчитала, что за отработанный год ей полагается премия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Без согласования выплаты с руководителем предприятия она воспользовалась доступом к вверенным ей деньгам и присвоила их.

В ходе следствия прокурор заключил с обвиняемой досудебное соглашение, в ходе которого она сообщила об ином преступлении, а именно о хищении денежных средств руководителем предприятия. Он аналогичным образом похитил 1 миллион рублей.

До вынесения приговоров бывшие руководитель и главный бухгалтер полностью возместили предприятию причиненный вред, полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

Гурьевский городской суд в октябре признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения).

Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, мужчине – 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Происшествия
Топ
Гурьевск
kuzbassnews.ru
28/10/2017
Происшествия
Топ
Гурьевск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове с ноября изменится движение одного из автобусов
С 1 ноября пригородный автобус № 106 «ж.д. Вокзал — с/з Ягуновский» изменит маршрут.
В Кузбассе оштрафовали продавца за продажу алкоголя школьнице
Женщина продала алкоголь 16-летней школьнице.
В Кемерове пройдет ярмарка в честь Дня народного единства
Жители Кемерова 3 ноября смогут посетить ярмарку, посвященную Дню народного единства.
Кемеровчанин Александр Огородников прошёл в следующий тур шоу «Голос»
Кемеровчанин Александр Огородников прошёл в следующий тур популярного шоу «Голос».
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus