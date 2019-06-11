В Гурьевске состоялось Первенство СФО по пауэрлифтингу (троеборью классическому)

В состав сборной команды Кемеровской области вошли воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Ирина Погуляева, Сергей Шуршилин и Данил Прокопенко (тренер-преподаватель Алексей Николаевич Мамайкин). Ребята выступили достойно и стали сильнейшими в Сибири.
Среди девушек Ирина Погуляева в весовой категории до 63 кг. заняла первое место. Среди юношей в весовой категории до 59 кг. Сергей Шуршилин занял первое место. В весовой категории до 66 кг. Данил Прокопенко вышел на первое место. Также он стал абсолютным победителем Первенства среди юношей.
По итогам выступления Сергей Шуршилин и Данил Прокопенко выполнили спортивный разряд кандидата мастера спорта.
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