В Гурьевске состоялось Первенство Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу

В троеборье классическом соревновались юноши и девушки, юниоры и юниорки. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Алексея Николаевича Мамайкина.
В возрастной категории девушек до 18 лет второе место заняла Ульяна Прусакова (весовая категория 52 кг). Среди юниорок до 23 лет Ольга Кацан вышла на первое место (весовая категория 47 кг), а Светлана Новикова заняла третье место (весовая категория 52 кг). В возрастной категории юниоры до 23 лет Пётр Шаров занял второе место (весовая категория 83 кг).
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