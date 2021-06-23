В Гурьевске состоялось Первенство Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу

Редкий случай укуса клеща зафиксировали в больнице в Кемерове Насекомое выбрало мишенью нижнее веко подростка, и врачам пришлось быть вдвойне осторожными,...

В Новокузнецке компания задолжала сотрудникам 3 млн руб Выяснилось, что 162 сотрудникам предприятия в марте 2021 года не выплачивали зарплату. Из-за этого...

Полеты из Кемерова в Турцию возобновятся для незаразных Кузбассовцам рассказали, когда можно будет улететь из областного центра в полюбившуюся теплую...