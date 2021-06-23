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В Гурьевске состоялось Первенство Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу

В троеборье классическом соревновались юноши и девушки, юниоры и юниорки. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Алексея Николаевича Мамайкина.
В возрастной категории девушек до 18 лет второе место заняла Ульяна Прусакова (весовая категория 52 кг). Среди юниорок до 23 лет Ольга Кацан вышла на первое место (весовая категория 47 кг), а Светлана Новикова заняла третье место (весовая категория 52 кг). В возрастной категории юниоры до 23 лет Пётр Шаров занял второе место (весовая категория 83 кг).

Спорт
Гурьевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/06/2021
Спорт
Гурьевск
Тяжин

Новости Кузбасса

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