В Гурьевском детском саду №17 открылся бассейн

В Гурьевске в детском саду № 17 «Улыбка» после ремонта открылся бассейн.

Бассейн был закрыт более 10 лет назад - тогда возникла аварийная ситуация, требующая полную замену отопления и подогрева пола.

На ремонт из областного бюджета было направлено 10 млн рублей. На эти деньги произвели перепланировку помещений, заменили коммуникации холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, укреплен фундамент, установлена трехступенчатая система очистных сооружений. Плиткой выложены коридор, раздевалки, душевые, комната инструктора и медперсонала, зал бассейна и сама чаша площадью 62 кв. метра.

Глубина чаши позволяет заниматься спортивным и оздоровительным плаванием детям с трех лет.

Фото: пресс-служба АКО