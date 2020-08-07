В Гурьевском округе открылся телеутский музей под открытым небом

Кузбасс экспортировал за рубеж 541 тонну мороженого Кемеровская область почти вдвое увеличила экспорт мороженого за границу. За первую половину...

96 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе Новые заражения зафиксированы в Новокузнецке (26), Междуреченске (18), Кемерове (11), Анжеро-...

Мэрия Новокузнецка ищет компанию для содержания городских фонтанов В настоящий момент в южной столице Кузбассе проводится аукцион на обслуживание и содержание...