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В Гурьевском округе открылся телеутский музей под открытым небом

К Международному дню коренных народов, который отмечается 9 августа, на этнической площадке в деревне Шанда Гурьевского округа состоялся телеутский национальный праздник «Теле-Каан».

В рамках фестиваля открылся обновленный музей под открытым небом «Шан туу Jерим» («Земля у звенящей горы»).

Работы по обустройству музея проведены по федеральной программе «Реализация государственной национальной политики» по направлению «Поддержка экономического и социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».

Грантовая поддержка составила - 3,5 млн рублей из федерального бюджета и 100 тыс. рублей – средства муниципалитета.

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kuzbassnews.ru
07/08/2020
Культура
Топ
Гурьевск

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