В Гурьевском округе открылся телеутский музей под открытым небом

К Международному дню коренных народов, который отмечается 9 августа, на этнической площадке в деревне Шанда Гурьевского округа состоялся телеутский национальный праздник «Теле-Каан».
В рамках фестиваля открылся обновленный музей под открытым небом «Шан туу Jерим» («Земля у звенящей горы»).
Работы по обустройству музея проведены по федеральной программе «Реализация государственной национальной политики» по направлению «Поддержка экономического и социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».
Грантовая поддержка составила - 3,5 млн рублей из федерального бюджета и 100 тыс. рублей – средства муниципалитета.
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Кемеровская область почти вдвое увеличила экспорт мороженого за границу. За первую половину...
|
Новые заражения зафиксированы в Новокузнецке (26), Междуреченске (18), Кемерове (11), Анжеро-...
|
В настоящий момент в южной столице Кузбассе проводится аукцион на обслуживание и содержание...
|
В оперштабе опубликовали информацию по заболевшим коронавирусом за прошедшие сутки. Врачи выявили...