В Гурьевском районе пресекли незаконную рубку леса

В Гурьевском районе лесничие и и полицейские пресекли незаконную рубку леса.
На месте нелегального промысла бригада успела заготовить около 8 кубометров сосны и лиственницы. При этом незаконную рубку древесины проводили на арендованной территории. Такой ущерб оценивается в 75,9 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба АКО
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