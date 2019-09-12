В Гурьевском районе состоялся первый кузбасский конный переход

Участники двух маршрутов — северного и южного — проследовали единой колонной из поселка Дружба Гурьевского района в поселок Гавриловка до святого источника Иоанна Крестителя. Возглавил участников перехода губернатор Сергей Цивилев.



В конце пути конников встретили епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир и муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир хазрат, а также участники фестиваля народного творчества.



В рамках фестиваля состоялась ярмарка народных промыслов, выступление коллективов народного творчества, викторина на знание истории Кузбасса. Среди участников конного перехода были определены победители в номинациях: самый оригинальный костюм всадника; самый оригинальный костюм всадницы; самый опытный участник конного перехода; самый стойкий гость Кузбасса.

Фото: прес-служба АКО