В Гурьевском районе состоялся первый кузбасский конный переход

Участники двух маршрутов — северного и южного — проследовали единой колонной из поселка Дружба Гурьевского района в поселок Гавриловка до святого источника Иоанна Крестителя. Возглавил участников перехода губернатор Сергей Цивилев.
В конце пути конников встретили епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир и муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир хазрат, а также участники фестиваля народного творчества.
В рамках фестиваля состоялась ярмарка народных промыслов, выступление коллективов народного творчества, викторина на знание истории Кузбасса. Среди участников конного перехода были определены победители в номинациях: самый оригинальный костюм всадника; самый оригинальный костюм всадницы; самый опытный участник конного перехода; самый стойкий гость Кузбасса.
Фото: прес-служба АКО
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