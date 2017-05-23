В ходе операции «Торговля» сотрудники транспортной полиции пресекли незаконную реализацию алкогольной продукции в торговых точках

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово провели оперативно-профилактическую операцию, направленную на выявление и пресечение фактов незаконной торговли на объектах транспортной инфраструктуры.



В рамках операции полицейские провели проверки торговых точек на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере розничной продажи потребительских товаров. В результате были выявлены два продовольственных магазина, осуществлявших продажу алкогольной продукции при отсутствии необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Среди «сомнительного» алкоголя оказались как пивные, так и крепкие спиртные напитки.



«В отношении недобросовестных предпринимателей были составлены административные протоколы по части 3 статьи 14.16 «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Собранные материалы направлены для рассмотрения в суд. Ответственным за совершение правонарушений должностным лицам грозит наказание в виде административного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей» - прокомментировал инспектор группы по исполнению административного законодательства линейного отдела МВД России на станции Белово Григорий Куртуков.



Всего в рамках операции «Торговля» сотрудники Беловского линейного отдела МВД выявили и пресекли 9 правонарушений в сфере розничной торговли, из них 8 связаны с незаконной реализацией алкогольной и другой спиртосодержащей продукции.