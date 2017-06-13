В ходе профилактического мероприятия «Регион» выявлено более 240 нарушений ПДД

На территории Ленинск-Кузнецкого и Промышленновского районов сотрудники ГИБДД организовали рейд, направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, преступлений с участием авто- и мототранспорта.
В ходе рейда полицейские выявили 246 нарушений ПДД, в том числе 23 - совершенных водителями мототранспорта.
Инспекторы остановили 11 водителей, севших за руль, не имея специального права или лишенные водительского удостоверения. Также полицейские пресекли 38 фактов эксплуатации технически неисправных транспортных средств, 4 нарушения при выезде на полосу встречного движения, 3 случая нарушения регламента светопропускания стекол транспортных средств. 63 водителя не были пристегнуты ремнями безопасности, 12 - перевозили юных пассажиров без использования детских удерживающих устройств.
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