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В хозяйствах Тяжинского округа полным ходом идет подготовка к весенне-полевым работам

За первые два месяца сельскохозяйственного сезона этого года в главной отрасли округа объём инвестиций составил порядка 28,4 млн. руб. Средства направлены на техническое перевооружение – приобретены зерноуборочный комбайн «ACROS», зерносушилки конвейерного типа, широкозахватные бороны, катки прикатывающие и другое.
Качество семенного фонда составляет 83,9 %. Впереди работа по очистке семян от сорняков и замене партий с пониженной всхожестью, приобретение семян зернобобовых культур, семян высоких репродукций. Обеспеченность минеральными удобрениями в целом выше уровня прошлого года.
В сельскохозяйственных предприятиях муниципалитета заканчивается ремонт основных узлов тракторов марки Т-150, «Кировец», МТЗ, сельскохозяйственных машин. Планомерно проводится работа по приобретению ГСМ, средств защиты растений и другого.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/03/2023
Экономика
Тяжин
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