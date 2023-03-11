В хозяйствах Тяжинского округа полным ходом идет подготовка к весенне-полевым работам

За первые два месяца сельскохозяйственного сезона этого года в главной отрасли округа объём инвестиций составил порядка 28,4 млн. руб. Средства направлены на техническое перевооружение – приобретены зерноуборочный комбайн «ACROS», зерносушилки конвейерного типа, широкозахватные бороны, катки прикатывающие и другое.

Качество семенного фонда составляет 83,9 %. Впереди работа по очистке семян от сорняков и замене партий с пониженной всхожестью, приобретение семян зернобобовых культур, семян высоких репродукций. Обеспеченность минеральными удобрениями в целом выше уровня прошлого года.

В сельскохозяйственных предприятиях муниципалитета заканчивается ремонт основных узлов тракторов марки Т-150, «Кировец», МТЗ, сельскохозяйственных машин. Планомерно проводится работа по приобретению ГСМ, средств защиты растений и другого.