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В хозяйствах Тяжинского района подвели итоги посевной кампании

Агрономические сроки сельхозпредприятиями выдержаны. Недостаточное количество влаги в начале сева было пополнено выпавшими осадками. На части посевных площадей удалось механическим способом предотвратить массовое прорастание злостного сорняка – овсюга.
Намеченные производственной программой показатели – выдержаны. Зерновыми культурами занято 21611 гектаров, в том числе озимых в них 5205 га. Почти 11 тысяч гектаров отведено яровой пшенице, 4692 га занято овсом и небольшие площади – ячменем и горохом. Значительно увеличена площадь под техническими культурами: рапсом яровым – 2072 га, новыми культурами – горчицей – 273га и сурепицей – 571 га. Появление их в районе связано с возросшим спросом данной продукции на рынке и приличной ценой реализации. Однако работать с этими культурами могут немногие, так как они требуют значительных затрат.
Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева отметила, что по зерновым культурам проведено сортообновление: «Завезено около 100 тонн семян высоких репродукций, в основном это пшеница «Новосибирская – 31». Внесено под яровые культуры почти 600 тонн минеральных удобрений в действующем веществе, причем как азотных, так и фосфорных. Применено и новое жидкое удобрение КАС – 32, пользующееся популярностью (использование азота идет более эффективно и он более доступен растениям). Сегодня хозяйства Тяжинского района занимаются обработкой паров, борьбой с сорняками и вредителями».

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/06/2019
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

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