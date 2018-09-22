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В хозяйствах Тяжинского района убрана лишь треть посевных площадей зерновых культур

Неблагоприятные погодные условия сводят на нет результаты сельскохозяйственного сезона, а высокие цены на энергоносители и запасные части, ведут к значительному снижению финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий. Предлагаемые сегодня аграриям цены на зерно, а это от 3,5 до 4,6 тысяч рублей за тонну зерна, не покрывают издержки на их производство.
Урожайность зерновых культур по району составляет 20,8 центнеров с гектара. Почти на половине уборочной площади провели работы СПК «Пичугинский» с урожайностью 28,8 центнеров с гектара, ИП КФХ Росликов С. В. 23,5 центнеров с гектара, ООО «Рассвет», ООО ОПХ «Новопокровское» – 26,1 центнеров с гектара. На озимых культурах в ИП КФХ Рапана Т. Е. с каждого гектара получено более 25 центнеров зерна.
Несколько хозяйств пока не смогли начать уборку, так как зерно не готово. Высокие цены на горюче-смазочные материалы не позволяют запастись ГСМ на весь осенний сезон полевых работ. Это в свою очередь сдерживает темпы работ по осенней обработке почвы.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/09/2018
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса
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