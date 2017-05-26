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В I квартале 2017 года 3 тысячи жителей Кемеровской области оформили ипотеку

За январь-март 2017 года заёмщикам области банки выдали 3 167 ипотечных кредитов на сумму 4,1 млрд рублей. Примерно половина этого объема, как и в 2016 году, выдана в марте – 1,8 млрд рублей. Годом ранее в I квартале было выдано 4,3 млрд рублей.

«Несмотря на окончание программы господдержки ипотеки, банки смягчают условия выдачи и снижают ставки по ипотечным кредитам. Благоприятные кредитные условия и отрицательная динамика цен на жилье позволяют людям улучшать свои жилищные условия и поддерживать тем самым спрос на ипотеку», – пояснила Татьяна Вотинова, заместитель управляющего Отделением Кемерово Сибирского ГУ Банка России.

Средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам с начала года снизились в регионе с 12,7 % годовых до 12%. 

Всего на 1 апреля 2017 года население Кемеровской области использует 66,9 млрд рублей ипотечный кредитов.

 

Материала подготовлен 
Отделением Кемерово
Сибирское ГУ Банка России

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kuzbassnews.ru
26/05/2017
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