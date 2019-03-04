В исправительной колонии №42 ГУФСИН России по Кемеровской области открыт участок по изготовлению макарон
Для нового производства в учреждении отремонтирован цех, где установлено современное оборудование, на котором за сутки будет производиться до 600 кг макаронных изделий.
Для комфортной работы в помещении смонтировано современное светодиодное освещение, система вентиляции и отопления.
В настоящее время запланирован выпуск двух видов изделий – ракушки и рожки. Для производства макарон используется мука 1-го сорта, при этом выпускается она в одной из колоний Кемеровской области.
Создание нового производственного участка позволило трудоустроить двоих осужденных, которые имеют медицинские книжки и соответствующие навыки работы.
Вся произведенная продукция будет поставляться в исправительные учреждения и СИЗО Кузбасса. В перспективе планируется увеличение объемов производства и расширение ассортимента, что позволит предложить продукцию соседним регионам для учреждений уголовно-исполнительной системы.
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