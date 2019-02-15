В Итате библиотекари провели информационно-познавательный час для школьников

В Итатской модельной библиотеке для учащихся старшего школьного возраста коррекционной школы прошел информационно-познавательный час «Афганистан: дни, ушедшие в вечность», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Заведующая библиотекой Алена Владимировна Крюк и библиотекарь Надежда Андреевна Терешкина познакомили ребят с историей Афганской войны. Ведущие рассказали о нелегкой службе в далекой стране, о молодых ребятах, не вернувшихся из боя, но выполнивших свой интернациональный долг.

Особый интерес у школьников вызвал видеофильм «Мы уходим…». В ходе мероприятия звучали стихи и песни, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Библиотекари рассказали о земляках Александре Изупове и Александре Нетесове воевавших в Афганистане. Завершилось мероприятие минутой молчания.