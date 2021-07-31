В Итате обновлена территория памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Это сделано в рамках регионального конкурса проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива». По условиям конкурса до 90 % составили средства областного бюджета, остальное – средства муниципалитета, жителей, представителей бизнес-сообщества. По периметру стелы подрядчики уложили тротуарную плитку, бордюрный камень. По обе стороны от монумента установлены скамейки.
Конкурс проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» проводится в Кузбассе уже третий год. В 2019-2020 годах в рамках конкурса в Тяжинском округе реализовано 14 проектов благоустройства. На 2021 год намечено реализовать 6 проектов.
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