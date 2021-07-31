В Итате обновлена территория памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

В Кузбассе за сутки COVID-19 заболели еще 204 человека В Кемеровской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 204 местных жителей. Как...

ФАС остановила тендер Минстроя Кузбасса на полмиллиарда Как ранее сообщил ВашГород.ру, власти планируют потратить почти полмиллиарда на ремонт и оснащение...

За сутки от коронавируса в Кузбассе умерли 4 мужчины и 1 женщина Замыкает печальную тройку лидеров Прокопьевск — 19 новых случаев ковивид-заражения. Всего, по...