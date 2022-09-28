Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Итате прошел концерт, посвященный Дню воспитателя и всех дошкольных работников

В детсад «Гусельки» пришли участники художественной самодеятельности и работники Итатского ГДК – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности с концертной программой «Кто каждый день раньше солнца встает».
В исполнении Татьяны Лебедевой и Светланы Вальтер прозвучали песни о воспитателях. Запоминающимся творческим подарком стало выступление театрального коллектива «Светлячок» с фрагментом кукольного театра «Айболит», а также дуэт участников театрального коллектива «Событие» Андрея и Зинаиды Карташевых с номером «Мой золотой».

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/09/2022
Культура
Образование
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus