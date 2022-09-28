В Итате прошел концерт, посвященный Дню воспитателя и всех дошкольных работников

В детсад «Гусельки» пришли участники художественной самодеятельности и работники Итатского ГДК – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности с концертной программой «Кто каждый день раньше солнца встает».

В исполнении Татьяны Лебедевой и Светланы Вальтер прозвучали песни о воспитателях. Запоминающимся творческим подарком стало выступление театрального коллектива «Светлячок» с фрагментом кукольного театра «Айболит», а также дуэт участников театрального коллектива «Событие» Андрея и Зинаиды Карташевых с номером «Мой золотой».