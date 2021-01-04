В Итате прошел новогодний фестиваль «#ЕлкиАрт»

Волонтеры культуры и работники Итатского ГДК – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели мастер-класс по изготовлению новогодних елочных игрушек, спортивные игры и танцевальный флешмоб.
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