В Итате прошел новогодний фестиваль «#ЕлкиАрт»

Кузбасские полицейские помогли вернуть на дорогу перевернувшийся грузовик Поздним вечером в дежурную часть МВД по Топкинскому району поступило сообщение о перевернутом...

В Кемерове нашли живым пропавшего накануне тринадцатилетнего подростка В половине третьего часа дня 2 января полицейские нашли мальчика на одной из улиц Кировского района...

На завершение строительства автовокзала в Белове потратят 14,7 млн Министерство строительства Кузбасса опубликовало 31 декабря на едином портале госзакупок новый...