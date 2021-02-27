В Итате прошел вечер памяти «Белый ангел по имени Анна»

Сотрудники СК начали проверку после жалоб правозащитников на пытки в кузбасском СИЗО СК РФ по Кемеровской области начал проверку после появления сведений о пытках в одном из...

В Осинниках к открытию готовится новый детский сад на 140 мест Ребят ждут просторные группы, музыкальные и спортивыне залы, обучающие комплексы и даже лаборатории...

Хирурги кузбасской больницы начали проводить операции в 3D-очках В Новокузнецке врачи городской клинической больницы № 1 начали проводить операции в 3D-очках....