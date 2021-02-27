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В Итате прошел вечер памяти «Белый ангел по имени Анна»

В Итатском ГДК-филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности прозвучали песни из репертуара Анны Герман – польской певицы и композитора 1960-70-х годов, а также посвящённые ей стихи. Поклонники творчества артистки исполнили песню Николая Добронравова «Надежда».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/02/2021
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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