В Итате прошла Библионочь-2022 «Про традиции»

Ведущие, сотрудники Итатской модельной библиотеки семейного чтения Елена Александровна Лукс и Надежда Андреевна Терешкина с помощью презентации рассказали о традициях и народных промыслах нашей многонациональной страны: о художественной росписи (хохлома, гжель, жостово и другие), о русских народных игрушках (матрешка, дымковская, филимоновская, романовская игрушка). Присутствующие услышали о вологодском кружеве, оренбургском пуховом платке, павловопосадском платке, о народных промыслах, связанных с резьбой по дереву, кости, бересте, об изделиях из металла.

Затем всех пригласили прогуляться по улицам Фольклор Града. На улице «Песенной» в народном караоке звучали русские народные песни, частушки в исполнении гостей мероприятия. На улице «Мастеров» проходили мастер-классы по изготовлению оберегов «Мешочек счастья» и «Берестяное чудо». На улице «Загадочной» гостей ждали загадки, пословицы, скороговорки.

Одним из основных жанров фольклорной прозы является русская народная сказка. Желающие показать свои актерские способности, приняли участие в постановке сказки-экспромта «Царевна-лягушка».

Завершилась прогулка на улице «Традиций и обрядов». Все отправились в славянскую избу, где каждый желающий, примерив русский народный костюм, мог сфотографироваться на фоне старинной утвари. На протяжении всей прогулки можно было зайти в чайную «Русское чаепитие».