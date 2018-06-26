В Итате прошла познавательно-развлекательная программа «Давайте жить дружно»

Сотрудники Итатской детской библиотеки Тяжинского района Ирина Анатольевна Руднева и Алена Владимировна Крюк совместно с заведующей детским сектором Татьяной Дмитриевной Корягиной познакомили ребят с историей возникновения Дня дружбы и единения славян.

Особое внимание было уделено фольклору славян: пословицам, песням, обычаям. Участвуя в славянских народных играх, ребята проявили активность и сплоченность. Они с удовольствием играли в русскую игру «Ручеек», белорусскую – «Колечко», украинские – «Хромая уточка» и «Веточка», болгарскую – «Лисички и сторожа», польскую – «Бирки».

Встреча прошла под девизом «Дружить – это хорошо!». Подведя итог, участники сделали вывод, что у славянских народов много общего: язык, обычаи, традиции, игры, а также богатейшая история. Поэтому славянам есть чем гордиться и что праздновать.