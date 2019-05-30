Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Итате проводятся работы по благоустройству

По улице Кирова возле Итатской средней школы Тяжинского района индивидуальный предприниматель Дмитрий Валерьевич Тюлюков за собственный счет благоустроил территорию. Было завезено 300 кубометров земли, отсыпана гравием пешеходная дорожка, установлены 6 лавочек и урны для мусора. Работы были выполнены на общую сумму 150 тыс. рублей.
По программе «Обеспечение безопасности населения Итатского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» произведена разметка дороги по улицам Советская и Школьная, а также разметка 18-ти пешеходных переходов. Работы выполнены на основании муниципального контракта на сумму 360,8 тыс. рублей.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/05/2019
Общество
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе наркодилер превратил несовершеннолетнего в наркомана
В Кузбассе злоумышленник принудил употреблять несовершеннолетнего запрещенные вещества, сообщает...
Страшное ДТП в Кузбассе: пострадал ребёнок
В результате пострадал водитель и его 16-летний пассажир.
В Кузбассе преступника в федеральном розыске сгубила любовь к шашлыку
В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину, который месяц находился в...
Средняя зарплата в Новокузнецке резко увеличилась
По итогам 2018 года выяснилось, что средняя заработная плата в Новокузнецке скакнула вверх по...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus