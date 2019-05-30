В Итате проводятся работы по благоустройству

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По улице Кирова возле Итатской средней школы Тяжинского района индивидуальный предприниматель Дмитрий Валерьевич Тюлюков за собственный счет благоустроил территорию. Было завезено 300 кубометров земли, отсыпана гравием пешеходная дорожка, установлены 6 лавочек и урны для мусора. Работы были выполнены на общую сумму 150 тыс. рублей.
По программе «Обеспечение безопасности населения Итатского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» произведена разметка дороги по улицам Советская и Школьная, а также разметка 18-ти пешеходных переходов. Работы выполнены на основании муниципального контракта на сумму 360,8 тыс. рублей.
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