В Итате проводятся работы по благоустройству

В Кузбассе наркодилер превратил несовершеннолетнего в наркомана В Кузбассе злоумышленник принудил употреблять несовершеннолетнего запрещенные вещества, сообщает...

Страшное ДТП в Кузбассе: пострадал ребёнок В результате пострадал водитель и его 16-летний пассажир.

В Кузбассе преступника в федеральном розыске сгубила любовь к шашлыку В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину, который месяц находился в...