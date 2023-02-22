В Итате состоялся окружной фестиваль-конкурс самодеятельных театральных коллективов

Фестиваль-конкурс «Театральные подмостки» посвящен Году педагога и наставника, объявленного Президентом Российской Федерации и Году детей в Кузбассе, объявленному губернатором Кемеровской области – Кузбасса. Организаторы – специалисты центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Тяжинского округа. Цель конкурсной программы фестиваля – популяризация темы героических подвигов во имя Отечества.

На праздник театрального искусства в Итатском городском Доме культуры собрались 15 коллективов сельских клубных учреждений, всего более 100 человек. В репертуар конкурса были включены легенды, былины, баллады, сказки о русских богатырях и ратных подвигах героев.

Первое место разделили два коллектива: театральный коллектив «Конферанс» Итатского городского Дома культуры (руководитель Софья Максимова) за исполнение «Сказа об Илье Муромце» и театральный коллектив «Кулиска» Ступишинского сельского Дома культуры (руководитель Елена Марценко) за исполнение былины «Богатыри земли русской». Все участники фестиваля-конкурса награждены дипломами за участие в фестивале.