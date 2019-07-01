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В Итате Тяжинского района прошел День поселка

Праздник открыла игровая программа «Парк чудес» для маленьких жителей поселка. Для любителей декоративно-прикладного творчества работали выставки местных умельцев, где можно было познакомиться с работами из бисера и бумаги, вязаными изделиями для домашнего интерьера. Здесь же можно было приобрести сувенирную продукцию к 95-летию района.
Выставка «Полет моей души», в который раз порадовала любителей изобразительного искусства. Автор Екатерина Подкорытова представила ценителям творчества и несколько новых работ. Екатерина Валерьевна подготовила не только выставку картин, но также и выставку театральных масок «Без лица» сделанных из папье-маше.
Звание «Почетный гражданин поселка Итатский» посмертно присвоено бывшему педиатру Итатской детской поликлиники Антонине Ивановне Дегтиевской и бывшему главврачу Итатской больницы Михаилу Сергеевичу Лекомцеву. Итатцы помнят их как грамотных и опытных специалистов, которых почтили минутой молчания.
Вспомнили и тех, кто оставил яркий след в истории поселка, это передовики производства, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, неравнодушные жители, которые и сегодня стремятся к тому, чтобы Итат с каждым годом становился краше.
Затем состоялся праздничный концерт «Здесь родины моей начало». Праздник завершился поздравлением главы Итатского городского поселения Максима Николаевича Лукомского.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/07/2019
Общество
Тяжин
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