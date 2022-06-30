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В Итатском Доме культуры состоялось празднование Дня поселка

Итатцы чествовали семейную пару, которая в этом году отмечает 50-летие совместной жизни. С золотой свадьбой супругов Юрия Федоровича и Людмилу Ивановну Мельниковых поздравил настоятель храма святителя Николая Чудотворца поселка Итатский протоиерей Алексей Чертков.
С напутственным словом к выпускникам обратилась выпускница Итатской средней школы 2021 года, студентка Новосибирского национального исследовательского государственного университета Алина Максимова.
Не остался без внимания и самый маленький житель поселка. Мария Мартынова появилась на свет 1 июня 2022 года. Машу и ее родителей Светлану Валерьевну и Артема Викторовича, поздравила Наталья Матвеевна Скадина, первоклассный консультант будущих мам.
С честью исполнил свой граждански долг Эдуард Александрович Шкуратов, который проходил службу в городе Улан-Уде, в войсках противовоздушной обороны. С возращением на родину его поздравил военный комиссар Тисульского и Тяжинского районов Николай Николаевич Николаенко.
Начальнику Итатского территориального отдела Евгению Юрьевичу Конопелькину выпала честь поздравить самого старейшего жителя поселка – Любовь Васильевну Зайцеву. В декабре 2022 года ей исполнится 94 года.
Заведующая отделом музея Валентина Николаевна Шатурина, поздравила юбиляров, которые отметили свои юбилеи в июне. Это Вера Николаевна Лукомская - 80 лет. Валерий Иванович Таскаев - 75 лет и Елена Михайловна Кравцова - 50 лет.
В праздничном концерте приняли участие коллективы художественной самодеятельности поселка Итатский, а также творческий коллектив Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/06/2022
Культура
Тяжин
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