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В Итатском ГДК прошел концерт «В песне жизнь моя»

Программа посвящена 10-летнему юбилею вокального трио «Бабье лето». За эти годы творческий коллектив добился значительных успехов. Артистки из Итата трижды принимали участие в областном конкурсе МЧС «Мелодии чутких сердец» и всегда возвращались победителями. В 2018 году вокальный ансамбль «Бабье лето» стал дипломантом межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества «Легенда о Тисульской принцессе».
В исполнении участниц трио прозвучали песни о деревне, о любви к родному краю и родителям, а также на темы войны и духовной жизни. Разделить радость с виновницами торжества приехали самодеятельные артисты из села Новопокровка и деревни Новомарьинка.
С юбилеем вокальное трио «Бабье лето» поздравили глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский и председатель Совета народных депутатов Итатского городского поселения Валентина Николаевна Шатурина. Со словами признательности к руководителю ансамбля Антониде Дмитриевне Харабриной обратилась ее бывшая ученица Татьяна Коробенко.
От всех поклонников творчества трио «Бабье лето» заместитель главы Итатского городского поселения Оксана Анатольевна Заводюк вручила артисткам праздничный торт.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/08/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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