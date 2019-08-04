В Итатском ГДК прошел концерт «В песне жизнь моя»

Когда начнут строить новый терминал кемеровского аэропорта Новый терминал кемеровского аэропорта начнут строить весной 2020 года. Об этом журналистам...

У Кузнецова на контроле: новокузнечане требуют прекратить беспредел Собственники даже приглашали на встречу мэра Сергея Кузнецова, но он был в командировке и прислал...

В Кемерове велосипедист попал под колёса автомобиля По словам очевидцев, в результате столкновения велосипедиста откинуло на газон, а велосипед...