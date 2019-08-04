В Итатском ГДК прошел концерт «В песне жизнь моя»

Программа посвящена 10-летнему юбилею вокального трио «Бабье лето». За эти годы творческий коллектив добился значительных успехов. Артистки из Итата трижды принимали участие в областном конкурсе МЧС «Мелодии чутких сердец» и всегда возвращались победителями. В 2018 году вокальный ансамбль «Бабье лето» стал дипломантом межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества «Легенда о Тисульской принцессе».
В исполнении участниц трио прозвучали песни о деревне, о любви к родному краю и родителям, а также на темы войны и духовной жизни. Разделить радость с виновницами торжества приехали самодеятельные артисты из села Новопокровка и деревни Новомарьинка.
С юбилеем вокальное трио «Бабье лето» поздравили глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский и председатель Совета народных депутатов Итатского городского поселения Валентина Николаевна Шатурина. Со словами признательности к руководителю ансамбля Антониде Дмитриевне Харабриной обратилась ее бывшая ученица Татьяна Коробенко.
От всех поклонников творчества трио «Бабье лето» заместитель главы Итатского городского поселения Оксана Анатольевна Заводюк вручила артисткам праздничный торт.
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