В Итатском ГДК прошла развлекательная программа для старшеклассников

После тридцатиградусных морозов: кузбассовцев ждёт резкое потепление В Кузбассе резко потеплеет после тридцатиградусных морозов. В ночь на воскресенье столбик...

Кузбасские дети стали героями программы на федеральном канале Трое братьев из кузбасса стали участниками программы "Пока все дома" на канале Россия-1....

Юноша избил и ограбил мужчину в Новокузнецке В южной столице Кузбасса обвинили в грабеже юного местного жителя. 15-летний подросток напал на...