В Итатском ГДК прошла развлекательная программа для старшеклассников

Ребятам нужно было воспользоваться своими познаниями в мире интернета и телевидения. Им пригодились различные факты о жизни известных блогеров и артистов, участников и победителей различных молодежных шоу.
Не обошлось и без танцевального батла, где девушки соревновались с парнями. Молодежная программа «В теме» прошла на волне позитива и отличного настроения.
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