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В Итатском ГДК состоялся IX окружной фестиваль самодеятельных хоров и ансамблей

Организовали фестиваль специалисты Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Тема фестиваля: «Любимые мелодии советских фильмов»
В рамках Года культурного наследия народов России и 80-летия киноотрасли Кемеровской области, в фестивале «России золотые голоса» мероприятии приняли участие более 20 хоровых коллективов и вокальных ансамблей сельских клубных учреждений Тяжинского округа.
Фестиваль начался с фойе ГДК, где была расположена тематическая выставка, посвященная 80-летия киноотрасли Кемеровской области. Здесь были представлены газетные публикации, исторические очерки о ветеранах киносети Тяжинского округа, старинные фотографии любимых артистов той незабываемой эпохи, элементы киноаппаратуры.
На фестиваль был приглашен один из ветеранов киносети Тяжинского района Анатолий Иванович Дуинов – отличник кинематографии, стаж работы в киноотрасли которого составляет более 40 лет. Ветерану вручили памятный адрес и ценный подарок.
Всем участникам фестиваля были вручены дипломы управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/11/2022
Культура
Тяжин

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