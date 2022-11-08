В Итатском ГДК состоялся IX окружной фестиваль самодеятельных хоров и ансамблей

Организовали фестиваль специалисты Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Тема фестиваля: «Любимые мелодии советских фильмов»

В рамках Года культурного наследия народов России и 80-летия киноотрасли Кемеровской области, в фестивале «России золотые голоса» мероприятии приняли участие более 20 хоровых коллективов и вокальных ансамблей сельских клубных учреждений Тяжинского округа.

Фестиваль начался с фойе ГДК, где была расположена тематическая выставка, посвященная 80-летия киноотрасли Кемеровской области. Здесь были представлены газетные публикации, исторические очерки о ветеранах киносети Тяжинского округа, старинные фотографии любимых артистов той незабываемой эпохи, элементы киноаппаратуры.

На фестиваль был приглашен один из ветеранов киносети Тяжинского района Анатолий Иванович Дуинов – отличник кинематографии, стаж работы в киноотрасли которого составляет более 40 лет. Ветерану вручили памятный адрес и ценный подарок.

Всем участникам фестиваля были вручены дипломы управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.