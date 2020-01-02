В Итатском ГДК Тяжинского района прошел новогодний концерт

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Вдохновившись темой «Легендарные песни из новогодних фильмом и мультфильмов», участники художественной самодеятельности использовали их в своих творческих номерах. Самодеятельные артисты и работники культуры порадовали земляков своим творчеством и подарили всем праздничное новогоднее настроение.
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