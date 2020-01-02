В Итатском ГДК Тяжинского района прошел новогодний концерт

Экстренные службы съехались к многоэтажному зданию в Кемерове Как сообщили очевидцы, к многоэтажке на проспекте Ленина прибыли пожарные и скорая помощь. Вечером...

Илья Середюк рассказал, как убирают город после ночного снегопада В Кемерове на уборку последствий ночного снегопада вышли более 100 единиц спецтехники. Об этом...

В Кузбассе появилась администрация правительства С 1 января главный орган исполнительной власти региона изменил название: администрация Кемеровской...