В Итатской средней школе прошел час истории «Прикосновение к подвигу»

Главный библиотекарь Итатской модельной библиотеки семейного чтения Алена Владимировна Федорова рассказала учащим 5«а» класса о легендарном земляке, ветеране Великой Отечественной войны, Герое Кузбасса Николае Ивановиче Масалове. В апреле 1945 года, в последние дни войны, он, рискуя жизнью, спас в Берлине немецкую девочку.

Учащиеся узнали о самоотверженности советского солдата, героический поступок которого вдохновил скульптора Евгения Викторовича Вучетича на создание памятника советскому воину-освободителю в Трептов-парке города Берлина.

Ребята познакомились с книгами Петра Семеновича Ворошилова «Знаменщик полка» и Олега Викторовича Костюнина «Человек из легенды», посвященными жизни и подвигу воина-кузбассовца. Также пятиклассники посмотрели видеоролик «Его подвиг стал символом Победы».