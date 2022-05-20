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В Итатской средней школе прошел час истории «Прикосновение к подвигу»

Главный библиотекарь Итатской модельной библиотеки семейного чтения Алена Владимировна Федорова рассказала учащим 5«а» класса о легендарном земляке, ветеране Великой Отечественной войны, Герое Кузбасса Николае Ивановиче Масалове. В апреле 1945 года, в последние дни войны, он, рискуя жизнью, спас в Берлине немецкую девочку.
Учащиеся узнали о самоотверженности советского солдата, героический поступок которого вдохновил скульптора Евгения Викторовича Вучетича на создание памятника советскому воину-освободителю в Трептов-парке города Берлина.
Ребята познакомились с книгами Петра Семеновича Ворошилова «Знаменщик полка» и Олега Викторовича Костюнина «Человек из легенды», посвященными жизни и подвигу воина-кузбассовца. Также пятиклассники посмотрели видеоролик «Его подвиг стал символом Победы».

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kuzbassnews.ru
20/05/2022
Культура
Образование
Тяжин

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