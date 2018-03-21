В Итатской средней школе Тяжинского района прошел час рассуждений «Стиль жизни – здоровье»

Библиотекари Итатской модельной библиотеки-филиала №35 рассказали ребятам об основных элементах здорового образа жизни, таких как здоровый сон, оптимальный двигательный режим, соблюдение правил гигиены, полноценное питание.
Также школьники познакомились с историей зарождения пагубных привычек, поговорили об их разрушительном влиянии на развивающийся организм подростка и способах отказа от вредных привычек.
Ребята с удовольствием поучаствовали в викторине и получили памятки, рассказывающие об основных элементах здорового образа жизни и рецептах отличного дня.
21/03/2018
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