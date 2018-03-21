В Итатской средней школе Тяжинского района прошел час рассуждений «Стиль жизни – здоровье»

Атаковал: кузбассовец спрыгнул с забора и ударил полицейского По версии СУ СКР, фигурант, будучи нетрезвым, залез на металлический забор и начал кричать...

В Кузбассе рабочий погиб при пожаре в бытовом вагончике Пожар произошел в бытовом вагончике, оборудованном печкой-буржуйкой.

В ближайшие дни в Новокузнецке уберут провал дорожного полотна Пресс-служба мэрии сообщает, что дефекты дорожного полотна будут устранены по гарантии. Работы...