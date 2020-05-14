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В июле возобновляется индексация пенсии для пенсионеров-опекунов

Согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года более 900 кузбасских пенсионеров, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, исполняющие свои обязанности возмездно по договору об опеке и попечительстве, в том числе по договору о приемной семье, начнут получать страховую пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому пенсионеры-опекуны относятся к категории работающих лиц, и им начисляются страховые взносы. Выплата пенсии в полном размере с учетом индексации осуществляется только после завершения опеки.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, органы ПФР Кемеровской области в июне 2020 года актуализируют списки пенсионеров-опекунов и сформируют доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.

Общество
kuzbassnews.ru
14/05/2020
Общество
Новости Кузбасса

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