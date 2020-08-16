В Ижморке прошел мастер-класс «Хорошее настроение»

На проспекте Металлургов в Новокузнецке установили дорожные знаки Чаще говорили о транспортной части проспекта Металлургов, реже о пешеходной.

До конца года в Кемерове будет отремонтировано 30 тротуаров Глава Кемерова Илья Середюк в своём instagram рассказал о планах по ремонту городских тротуаров. По...

Кузбассовец получил срок за комментарий в соцсетях Суд назначил ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с эквивалентным испытательным сроком....