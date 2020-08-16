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В Ижморке прошел мастер-класс «Хорошее настроение»

Работники Дома культуры подготовили для жителей и гостей поселка шоу мыльных пузырей. Присутствующие на празднике были не просто зрителями, а участниками этого яркого представления.
Каждый получил возможность попробовать себя в роли артиста. Ребятишки запускали огромные мыльные пузыри и фейерверк из множества мельчайших пузырьков, сооружали шуточные пенные прически.

Культура
Ижморский
kuzbassnews.ru
16/08/2020
Культура
Ижморский
Новости Кузбасса

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