В Ижморке прошло совещание библиотекарей

Библиотечные работники округа обсудили план развития библиотечной системы на 2021 год. Директор Ижморской ЦБС Ольга Васильевна Фролова, выступая с докладом по итогам Года библиотек в Кузбассе, отметила, что сотрудники библиотечной системы провели 1525 массовых мероприятий, разнообразных по форме и тематике.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой количество мероприятий уменьшилось, но это дало возможность найти новые формы работы. Большая часть мероприятий была проведена в онлайн-режиме, что нисколько не повлияло на их качество. Гости социальной страницы библиотеки, не выходя из дома, смогли посетить мероприятия и поучаствовать в онлайн-акциях, активно оставляли комментарии и лайки, делали репосты. Число обращений к библиотеке удаленных пользователей увеличилось в два раза.

Участники совещания, проходившего в Ижморской центральной библиотеке имени Михаила Сидоровича Прудникова, приняли активное участие в обсуждении планов на 2021 год. На рассмотрение были вынесены вопросы об открытии Публичного центра правовой информации в Красноярской библиотеке-филиале № 13, об участии во Всероссийских грантах и программе «Волонтеры культуры Ижморского муниципального округа», а также о создании арт-зоны для молодежи в Ижморской центральной библиотеке имени М. С. Прудникова.