В Ижморском районе «черных лесорубов» из Томской области поймали с помощью «фотоловушек»

Полицейские и лесничие задержали на территории Ижморского лесничества бригаду лесозаготовителей из Томской области.

Выявить незаконную рубку на труднодоступном лесном участке по границе с соседним регионом помогла новая система фотофиксации. Как сообщает департамент лесного комплекса Кемеровской области, в связи с осенней распутицей этот участок, находящийся в 70 км от районного центра, доступен только вездеходной технике. Так как лес, растущий на границе с Томской область, часто становится объектом преступных посягательств, лесничество установило пробную партию «фотоловушек».

Как только техника зафиксировала движение, свидетельствовавшее о незаконной деятельности в этой местности, государственные лесные инспекторы Борис Беленков и Сергей Подолякин совместно с сотрудниками ОБЭП по Ижморскому району выехали на вездеходе для проверки сигнала.

Оперативная группа обнаружила пятерых браконьеров. Бригада успела незаконно срубить около 14 куб. м березы, нанесла ущерб лесу более чем на 40 тыс. рублей. Полицейские изъяли у «черных лесорубов» трактор МТЗ-82 с телегой, груженной древесиной, бензопилы.