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В Ижморском районе изъяли крупную партию марихуаны

На автодороге «п. Ижморский – с. Красный Яр»» полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2107 под управлением жителя города Кемерово. В салоне находились четверо пассажиров.

В багажнике машины полицейские обнаружили три пакета с измельченным веществом коричневого цвета, имеющим характерный запах конопли. Общая масса изъятого составила более 3,6 килограммов. Пассажиры автомобиля признались, что наркотикосодержащее растение они заготовили для личного потребления.

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия
Ижморский
kuzbassnews.ru
02/04/2018
Происшествия
Ижморский
Новости Кузбасса

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