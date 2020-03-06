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В Ижморском районе мужчина заплатит миллионный штраф за незаконную рубку леса

Ижморский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Осенью 2019 года в ОМВД России по Ижморскому району поступил сигнал о том, что на участке местного лесничества обнаружен факт незаконной заготовки древесины. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен 38-летний местный житель. В отношении него следователем ОМВД России по Ижморскому району было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования собраны доказательства того, что фигурант, осуществляя заготовку леса, незаконно спилил вне отведенной деляны в общей сложности 40 берез и сосен, причинив ущерб лесному фонду в размере около 260 000 рублей.

Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания штраф в размере 1 000 000 рублей. Кроме того, осужденный должен будет возместить в полном объеме причиненный ущерб.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
06/03/2020
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