В Ижморском районе прошла благотворительная акция «Первое сентября – каждому школьнику»

Акция проводится в Кузбассе ежегодно с 2001 года. Она направлена на оказание адресной помощи малообеспеченным и многодетным семьям для приобретения всего необходимого к школе. В этом году на традиционной ярмарочной площадке произошли изменения. Они связаны с ограничениями из-за коронавируса. Акция проходила на отрытом воздухе с соблюдением обязательных требований санитарной безопасности: социальной дистанции, применением защитных масок, для каждой школы было отведено определенное время.

Свою продукцию предлагали восемь кузбасских фирм: одежду, обувь и канцелярские принадлежности. Каждый посетитель мог найти здесь все необходимое. В рамках акции материальную поддержку в подготовке к учебному году из областного бюджета получили по 5 тысяч рублей – 106 малообеспеченных семей, по 10 тысяч рублей – 6 многодетных семей, где воспитывается четверо и более детей школьного возраста. Из бюджета Ижморского муниципального округа материальную помощь в размере 3 тысяч рублей получили 98 малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.