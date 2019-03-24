Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Ижморском районе водитель УАЗа приговорен к реальному лишению свободы

В Ижморском районе к реальному лишению свободы приговорен водитель УАЗа, по вине которого погибла пассажирка иномарки.

В октябре 2018 года на автодороге Р-255 «Сибирь» недалеко от села Красный Яр произошло столкновение автомобилей УАЗ и «Форд Фокус». В результате аварии пассажирка иномарки получила смертельные травмы. Полицейские выяснили, что водитель УАЗа не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с «Фордом».

Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Происшествия
Топ
Ижморский
kuzbassnews.ru
24/03/2019
Происшествия
Топ
Ижморский
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»
В Кемерове пройдет панихида по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя...
Концерт в память о погибших в «Зимней вишне» пройдет в Кемерове
В Кемерове состоится концерт памяти трагически погибших в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает...
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в кемеровском ТЦ
Борис Гребенщиков, приехавший в Кемерово в рамках гастрольного тура, дал небольшой бесплатный...
Первое из трех дел о пожаре в «Зимней вишне» передадут в суд в мае
Первое дело о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово направят в суд в мае этого...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus