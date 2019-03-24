В Ижморском районе водитель УАЗа приговорен к реальному лишению свободы

В Ижморском районе к реальному лишению свободы приговорен водитель УАЗа, по вине которого погибла пассажирка иномарки.
В октябре 2018 года на автодороге Р-255 «Сибирь» недалеко от села Красный Яр произошло столкновение автомобилей УАЗ и «Форд Фокус». В результате аварии пассажирка иномарки получила смертельные травмы. Полицейские выяснили, что водитель УАЗа не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с «Фордом».
Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 3 года. Приговор вступил в законную силу.
24/03/2019
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