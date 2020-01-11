В Изындаевском СДК состоялась программа «Рождественские вытворяшки!»

Веселые конкурсные эстафеты и задания для детворы приготовили Дед Мороз, Снегурочка и Зимушка-зима. Пройдя все испытания, ребятишки получили подарки и сладкие призы.
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